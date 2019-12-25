Обращение подписали представители Fort Group, Jensen Group, а также торговых комплексов "Галерея", "Лето", "Охта Молл" и другие.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что петербургские торговые центры решили пожаловаться на Смольный в УФАС. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее письмо, которое оказалось в распоряжении редакции.

Известно, что письмо к властям Северной столице подписали представители Fort Group, Jensen Group, а также торговых комплексов "Галерея", "Лето", "Охта Молл" и другие.

Предполагается, что УФАС проверит коронавирусный запрет деятельности ТЦ на соответствие антимонопольному законодательству. Если ведомство усмотрит в действиях Смольного нарушение, то власти Петербурга возместят ТЦ убытки.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге продлили запрет на работу ТРК.

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