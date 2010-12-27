Петербуржцы чаще других россиян совершают спонтанные покупки

Опрос, в результате которого были сделаны подобные выводы, проходил осенью 2019 года. В нем приняли участие более 1,2 человек.

Как оказалось, житли двух столиц чаще других россиян совершают спонтанные и необдуманные покупки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследования Райффайзенбанка.

Согласно данным, представленным в исследовании, всего 4-7% опрошенных граждан делают спонтанные покупки. При этом, большинство людей проживают в Петербурге или Москве. Надо отметить, что несмотря на необдуманность покупок, свой бюджет лучше всего контролируют именно жители двух столиц и других миллионниках.

Также по результатам опроса выяснилось, что лишь 25% россиян четко знает сумму своих расходов. При этом, 7% вообще не следят за конкретными размерами трат. Приблизительно 39% стараются планировать бюджет, а 50% отмечают только крупные покупки.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы попали в список самых необщительных пассажиров такси.