Петербуржцы будут штурмовать границу Финляндии и Эстонии в преддверии праздников

Таможенная служба предупреждает о возможных очередях.

Петербуржцев предупредили о возможных больших очередях на границе с Финляндией и Эстонией. Таможенные службы назвали часы-пик, в которых жителей Северной столицы могут дольше обычного ждать прохождения КПП. Поток автомобилей превысит пропускную способность пунктов. По предварительным подсчетам, в два-три раза. Об этом заявили в Пограничном управлении ФСБ по региону. При наибольшем наплыве туристов будет организовано реверсивное движение, которое откроет для легковых машин грузовые полосы движения.

В большинстве случаев жители Ленобласти и СПб отправятся в краткосрочную поездку за продуктами и в качестве шоппинга. Также россияне хотят посмотреть на рождественские ярмарки.

Проблемы с пересечением могут быть зафиксированы вечером 20 и утром 21 декабря на выезд из России, а вечером 21 и 22 декабря - на въезд.

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Фото: Фонтанка.ру

