Петербуржцы будут быстрее получать результаты теста на коронавирус

Ранее все анализы необходимо было подтверждать в лаборатории Роспотребнадзора.

В субботу, 16 мая, стало известно, что тестирование на коронавирусную инфекцию в Петербурге заметно ускорится. Оказалось, что тесты, сделанные в 40-й больнице, 31-й больнице и "Хеликсе" больше не нужно будет подтверждать в Роспотребнадзоре. Об этом "Фонтанке" рассказал Дмитрий Лисовец, председатель комитета по здравоохранению .

Ранее все анализы, а это в среднем около 9 тысяч мазков ежедневно, необходимо было подтверждать в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии на Оборонной улице, из-за чего получение результатов затягивалось .

Ранее мы писали, что 5 смертельных случаев от COVID-19 подтвердили в Петербурге.

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