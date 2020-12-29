В петербургских автобусах более 71 тысячи раз прослушали аудиогид "Культурный маршрут"

Проект вышел в финал Всероссийской туристской премии "Маршрут-2020".

В 2020 году петербуржцы и редкие туристы порядка 71 500 раз прослушали аудиогид "Культурный маршрут". Аудиоэкскурсии сопровождают городские автобусы "Пассажиравтотранса".

Как рассказали в пресс-службе перевозчика, аудиогид, не имеющий аналогов в России, стал финалистом Всероссийской туристской премии "Маршрут-2020". Петербург в этом конкурсе представлен в номинации "Лучший онлайн маршрут в городе", в ней за победу поборются 12 лучших проектов из разных городов России. Финал премии пройдет в Саранске со 2 по 4 февраля.

Аудиогид сопровождает поездки в автобусах 18 маршрутов, рассказывая пассажирам историю Ленинграда-Петербурга. Для индивидуальной экскурсии нужен только смартфон с бесплатным приложением и наушники.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге возобновил работу туристический трамвай.

Фото: ВКонтакте / СПб ГУП "Пассажиравтотранс"