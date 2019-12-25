Петербуржцы без определенного места жительства смогут получить выплаты на детей

Выплата составит 50% от величины прожиточного минимума для детей.

В пятницу, 18 декабря, губернатор Петербурга подписал изменения в Социальный кодекс, согласно которым теперь лица без определенного места жительства имеют право получить выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщили в Смольном.

Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума (речь идет о минимуме, установленном во втором квартале года, редшествующего году обращения).

Выплата составит половину величины прожиточного минимума для детей, который был установлен в тот же период. Так, в расчете за второй квартал 2019 года суммы составили 11 465,30 рублей на душу населения и 11 176,20 рублей для детей. В предыдущей редакции закона выплату могли получить семьи, в которых хотя бы один родитель имеет место жительства в Петербурга.

Отметим, что на данный момент в Петербурге без определенного места жительства зарегистрированы 110 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Ранее мы писали, что в ПФР рассказали, как получить новогодние выплаты на детей до 7 лет.

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