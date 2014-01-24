Петербуржцы активно путешествовали летом по родному городу и Ленобласти

Треть всех летних бронирований в Петербурге пришлась на жителей города и области.

По итогам летнего сезона 2025 года треть всех бронирований отелей и апартаментов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пришлось на местных жителей. Об этом сообщает сервис "Яндекс Путешествия".

Аналитики отмечают, что Петербург вошёл в тройку самых популярных направлений у российских туристов вместе с Москвой и Краснодарским краем. При этом совокупная доля трёх лидеров снизилась с 50% до 47%.

Самыми востребованными маршрутами у петербуржцев стали туры по собственному городу и окрестностям — 30% всех бронирований, далее следуют Москва — 17%, Краснодарский край — 6%, Республика Карелия — 5% и Калининградская область — 4%.

Эксперты связывают рост внутреннего туризма с развитием инфраструктуры и удобной логистикой. Количество бронирований отелей и апартаментов жителями Петербурга и области увеличилось на 15% по сравнению с прошлым сезоном.

Фото: unsplash (Alesia Kazantceva)