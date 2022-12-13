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Петербуржцы 9,5 млн раз нарушили ПДД за год
Сегодня, 20:16
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Петербуржцы 9,5 млн раз нарушили ПДД за год

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В 2021 году зарегистрировали 7,5 млн нарушений.

В Петербурге за минувший год камеры зафиксировали 9,5 млн нарушений правил ПДД. В основном камеры отмечали превышение скорости в 94% случаев.  

На сегодняшний день в городе работает более 900 камер фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе и 44 передвижных комплекса. В 2021 году зарегистрировали 7,5 млн нарушений. При этом статистика по конкретным адресам показывает снижение нарушений в 3-5 раз.

Ранее в бюджет Ленобласти поступило 15,7 млн рублей за счет штрафов на возмещение ущерба природе. Благодаря разделению территорий в регионе на охотугодья, правительство имеет возможность контролировать ситуацию.

Фото: Piter.tv
 

Теги: камеры, нарушения, пдд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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