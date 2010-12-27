В выходные в Петербурге будет +20 градусов

В ближайшие выходные в Петербурге ожидается теплая погода, однако в воскресенье, 8 сентября, днем могут пройти дожди. Об этом сообщили синоптики Северо-Западного УГМС.
В оба выходных столбик термометра достигнет +18... +20 градусов. В субботу осадков не предвидется, а вот в воскресенье днем пойдет дождь. Ночами на улицах Петербурга будет ниже +10 градусов.
Довольно жаркая для осени погода двернется в Петербург на следующей неделе. В понедельник, 9 сентября, в Петербурге будет +23 градуса и небольшой дождь.
Синоптик Колесов: "Сентябрь не готовит неприятных сюрпризов".
Фото: Piter.TV
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