В выходные в Петербурге будет +20 градусов

Однако, в воскресенье ожидаются дожди.

В ближайшие выходные в Петербурге ожидается теплая погода, однако в воскресенье, 8 сентября, днем могут пройти дожди. Об этом сообщили синоптики Северо-Западного УГМС.

В оба выходных столбик термометра достигнет +18... +20 градусов. В субботу осадков не предвидется, а вот в воскресенье днем пойдет дождь. Ночами на улицах Петербурга будет ниже +10 градусов.

Довольно жаркая для осени погода двернется в Петербург на следующей неделе. В понедельник, 9 сентября, в Петербурге будет +23 градуса и небольшой дождь.

Синоптик Колесов: "Сентябрь не готовит неприятных сюрпризов".

Фото: Piter.TV