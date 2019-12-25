В Петербурге вступят в силу новые дорожные ограничения из-за парада ВМФ

16 июля проезд перекроют на Адмиралтейских набережной и проезде.

В Петербурге 16 июля вступят в силу еще несколько дорожных ограничений, связанных с подготовкой к военно-морскому параду. Как сообщили в КРТИ 13 июля, телевизионная трансляция "Первого канала" на время займет пару улиц в центре города.

Так с 1.20 16 июля до 21.00 30 июля проезд по Адмиралтейской набережной будет невозможен, в тот же период, только с 17.00 до 9.00, движение полностью перекроют еще и по Адмиралтейскому проезду. Немногим позже, 19 июля, недоступной для движения станет крайняя правая полоса Университетской набережной напротив дома №5 по Галерной улице и крайняя левая полоса Таможенного переулка по направлению к набережной. На этих участках движение перекроют с 22.00 19 июля до 24.00 27 июля.

График разводки мостов в Петербурге также изменится из-за подготовки к параду ВМФ.

Фото: Piter.TV