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Петербуржцев ждут бесплатные экскурсии и походы в музеи 27 сентября
Сегодня, 10:02
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцев ждут бесплатные экскурсии и походы в музеи 27 сентября

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В конце сентября Петербург будет отмечать Всемирный день туризма.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в конце месяца Северная столица отметит Всемирный день туризма. Об этом в эфире телеканала "78" заявил вице-губернатор Максим Соколов.

Планируется, что 27 сентября в Северной столице проведут бесплатные экскурсии. Кроме того, для горожан и гостей Петербурга будут также бесплатными посещения городских музеев и катания по рекам и каналам.

По словам Соколова, в Петербурге заметно восстановление потоков российских туристов. Больше всего спросом пользуются семейный и познавательный туризм.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы вновь готовятся к удалёнке, скупают ноутбуки и диваны.

Фото:pixabay

Теги: всемирный день туризма, максим соколов, музеи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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