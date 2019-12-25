Петербуржцы вновь готовятся к удалёнке, скупают ноутбуки и диваны

Жители города активно интересуются покупкой диванов, а также телевизоров и проектов.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что жители Северной столицы вновь готовятся к удаленной работы из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Авито".

По данным аналитиков компании, жители Северной столицы активно интересуются диванами, ноутбуками, телевизорами и проекторами. Кроме того, горожане также ищут резиновые сапоги, "ветровки" и детские комбинезоны.

При этом по всей России самыми популярными запросами стали кроссовки, холодильник, диван, телефон, шкаф и кровать.

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