Синоптики: петербуржцев ждёт снежная зима

Напомним, что прошлая зима в городе была на удивление теплой.

Во вторник, 29 сентября, стало известно, что в этом году в Петербурге ожидается холодная снежная зима. Об этом сообщает главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов.

Колесов отметил, что этой зимой снег будет идти гораздо активнее. Также в городе ожидается минусовые значения температуры. При этом эта зима всё равно будет тёплой для этого региона.

Напомним, что прошлая зима в городе была на удивление теплой.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге высотный циклон снизит температуру до +16 градусов.

Фото:pixabay