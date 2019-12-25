В июне петербуржцев оштрафовали на 13 млн рублей за нарушение режима

Только за месяц было вынесено 3516 решений.

В июне в Петербурге оштрафовали порядка 2909 горожан на общую сумму в 13 миллионов рублей. Такие данные уточнили в комитете вопросам законности, правопорядка и безопасности "Петербургскому дневнику".

Отмечается, что протоколы составлялись за нарушение противоэпидемический ограничений. Наказывались не только прогулки в парках, но и другие вольности в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса. Только в июне комитет вынес 3516 решений.

Ранее мы писали, что за смерть от полицейских пыток суд присудил компенсацию в 100 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV