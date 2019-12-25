Петербуржцев возмутили условия посещения Павловского парка

Сегодня, 28 июня, для посещения открылся Павловский парк. Петербуржцев возмутили новые условия работы парка.
В пресс-службе сообщили, что при прогулке необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и перчатки. Кроме того, платных вход в парк теперь будет не до 19, а до 21 часа.
На улице никто не обязан маску одевать, а в парке надо..Сколько глупости у нас всякой...
Возмущены решением администрации сделать платный вход до 21-00 часа!
написали пользователи.
Ранее стало известно, что со 2 июля вход в Гатчинский парк станет бесплатным.
Фото: vk.com/pavlovskpalaceandpark
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