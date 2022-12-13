Петербуржцев возмутила стоимость проезда в метро при оплате картой "МирПэй"

Данный способ оплаты считался самым выгодным из всех возможных.

Петербуржцы огорчились из-за стоимости проезда в метро при оплате картой "МирПэй". Дорога горожанам обошлась в 70 рублей. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Данный способ оплаты считался самым выгодным из всех возможных. Но система почему-то списывает полную сумму.

Акция действовала до конца 2022 года. Тогда цена при оплате картой "МирПэй" составляла 47 рублей. Теперь же скидкой можно будет воспользоваться только по "Единой карте петербуржца", это предложение более выгодное.

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Фото: Piter.tv