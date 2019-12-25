В миске у животного были мясо, рыба, овощи, фрукты и яйца.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что петербуржцев восхитил прожорливый енот из Ленинградского зоопарка. Фотография питомца появилась на официальной страничке зоопарка в Instagram.

В миске у животного были мясо, рыба, овощи, фрукты и яйца.

Сытное начало дня подписали фотографию работники зоопарка.

В комментариях пользователи пошутили, что енотик не соблюдает режим раздельного питания во время самоизоляции, который посоветовали горожанам медики.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники Ленинградского зоопарка решили разнообразить самоизоляцию белой медведицы.

Фото:spbzoopark/instagram