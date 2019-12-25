  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев восхитил прожорливый енот из Ленинградского зоопарка
Сегодня, 18:51
92
IRINA_CHALKINA

Петербуржцев восхитил прожорливый енот из Ленинградского зоопарка

0 0

В миске у животного были мясо, рыба, овощи, фрукты и яйца.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что петербуржцев восхитил прожорливый енот из Ленинградского зоопарка. Фотография питомца появилась на официальной страничке зоопарка в Instagram.

В миске у животного были мясо, рыба, овощи, фрукты и яйца.

Сытное начало дня

подписали фотографию работники зоопарка.

В комментариях пользователи пошутили, что енотик не соблюдает режим раздельного питания во время самоизоляции, который посоветовали горожанам медики. 

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники Ленинградского зоопарка решили разнообразить самоизоляцию белой медведицы.

Фото:spbzoopark/instagram

Теги: зоопарк, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии