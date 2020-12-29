Петербуржцев приглашают посчитать птиц на кормушках и водоемах

Акции пройдут в ближайшие выходные.

В январе в Петербурге пройдет сразу же несколько акций по подсчету птиц. Горожанам предлагают посчитать количество водоплавающих птиц, а также птиц на кормушках.

Первая акция "Серая шейка" намечена уже на ближайшие выходные — 16 и 17 января. Учет птиц, которые остались на реках и озерах, проводит Союз охраны птиц. Отметки наблюдателей помогут понять орнитологам, какие пернатые остались зимовать в России, и в каких условиях они живут. Для этого надо прийти утром на водоем, описать погодные условия, в том числе много ли льда, определить площадь акватории, каких птиц вы видите и сколько, сфотографировать их. Если птиц на свободном ото льда водоеме нет, отметьте этот факт. Места для наблюдений вы можете найти здесь.

Организаторы представили краткую инструкцию.

Другая акция "Покормите птиц зимой!" пройдет 23 и 24 января. Она проводится каждый месяц зимнего периода. Здесь петербуржцам нужно будет считать птиц на кормушках. Место вы можете выбрать самостоятельно. Собранные сведения необходимо внести в таблицу и отправить на почту co@oopt.kpoos.gov.spb.ru с пометкой "Зимний учёт птиц". Это электронный адрес сектора экологического просвещения. Как считать птиц и как внести данные о них в таблицу вы можете прочитать здесь.

Весной самых активных участников наградят грамотами и памятными призами.

Фото: Piter.TV