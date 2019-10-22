Петербуржцев в сентябре ждут новые ограничения на пяти улицах из-за ремонта

Пробки поджидают петербуржцев на на улицах Маршала Говорова, Тбилисской, Литовской и Таврической улице, а также Лесному проспекту.

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что горожан ждут новые ограничения на пяти улицах из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Согласно данным ведомства, ограничения вступят в силу с 12 сентября по 6 октября на улице Маршала Говорова. Кроме того, в этот же период автомобилисты не смогут проехать по Тбилисской улице из-за прокладки теплосети.

Также с 13 сентября по 15 октября движение заблокируют на Лесном проспекте, а 12 октября автомобилисты не проедут по Литовской улице.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник пробки на дорогах Петербурга оценили в 4 балла.

Фото:pixabay