Петербуржцев в сентябре ждут новые ограничения на пяти улицах из-за ремонта

В понедельник, 14 сентября, стало известно о том, что горожан ждут новые ограничения на пяти улицах из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Согласно данным ведомства, ограничения вступят в силу с 12 сентября по 6 октября на улице Маршала Говорова. Кроме того, в этот же период автомобилисты не смогут проехать по Тбилисской улице из-за прокладки теплосети.
Также с 13 сентября по 15 октября движение заблокируют на Лесном проспекте, а 12 октября автомобилисты не проедут по Литовской улице.
Ранее мы сообщали о том, что в понедельник пробки на дорогах Петербурга оценили в 4 балла.
Фото:pixabay
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