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В понедельник пробки на дорогах Петербурга оценили в 4 балла
Сегодня, 8:01
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IRINA_CHALKINA

В понедельник пробки на дорогах Петербурга оценили в 4 балла

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Ситуацию на дорогах осложнили перекрытия движения на Свечном переулке, Разъезжей улице, Кременчугской улице и Зольной улице.

В понедельник, 14 сентября, Петербург погрузился в традиционные автомобильные пробки. Сервис Яндекс.Карты оценил заторы на дорогах в 4 балла.

Согласно картам, движение осложняют ограничения по проезду на Свечном переулке, Разъезжей улице, Кременчугской улице и Зольной улице. Кроме того, небольшие заторы на дорогах могут образоваться из-за дорожных работ. Так, дорогу ремонтируют на Садовой улице, на Лермонтовском проспекте, на Бронницкой улице и на Петроградской улице.

Крупный затор наблюдается около метро Петроградская на Каменноостровском проспекте. По словам водителей, там произошла авария в левом ряду. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 14 сентября будет ветрено, но без дождей.

Фото: скриншот яндекс.карты

Теги: дорожные ограничения спб, пробки в понедельник, пробки спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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