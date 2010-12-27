Петербуржцев удивила трава, плавающая между двумя мостами

Объект не представляет угрозы для экологии города.

В Петербурге эксперты изучили состояние воды, в которой накануне местные жители заметили комок травы. Большая куча плыла рядом с Сампсониевским и Гренадерскими мостами. По словам сотрудников Комитета по природопользованию, "объект не представляет экологической угрозы".

Напомним, что первый сведения об инциденте поступили днем 17 ноября. Очевидцы объяснили, что размер скомканной травы достигал двух метров в длину. В Смольном считают, что этот груз приплыл в город из Колпинского района. Часть растительности оторвался от прибрежной территории. Далее его отнесло течением.

Ранее Piter.tv писал о том, как в Выборге косят траву и ухаживают за газонами.

Фото: Piter.tv

