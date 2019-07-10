Видео: в Выборге косят траву и ухаживают за газонами

Работы по благоустройству древнего города продолжаются.

Лето - не только время птичьих песен, детского смеха и плеска волны. Еще один характерный звук для этих месяцев - жужание газонокосилок. Впрочем, не надо сердиться на рабочих, которые занимаются покосом травы. Это важно для города: вовремя скошенная трава, это и эстетика, и борьба с сорняками, и благоустройство.

В Выборге все летние месяцы продолжаются работы по покосу травы. Специалисты отдела благоустройства трудятся в парках, сквера, во дворах, на лугах и других зеленых зонах в черте города. Одну из таких бригад мы заметили в самом центре Выборга, в сквере неподалеку от Садовой улицы. Помимо классических ручных газонокосилок рабочие использовали также моторизированную газонокосилку на колесах.

Представляем видеоотчет об их работах в жанре "Без комментариев".

Видео: Piter.TV