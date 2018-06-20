Петербуржцев спросят о качестве государственных услуг

Во время исследования специалисты выяснят, как часто горожане обращаются в многофункциональные центры, какими услугами они пользуются и довольны ли их качеством.

С 4 по 30 апреля в Петербурге проведут опрос жителей о качестве предоставления государственных услуг. Об этом сообщили в Смольном. Изучение общественного мнения проводится по инициативе "Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра".

Опрос пройдет во всех районах Северной столицы. Во время исследования специалисты выяснят, как часто горожане обращаются в многофункциональные центры, какими услугами они пользуются и довольны ли их качеством. Петербуржцев также проконсультируют по вопросам отключения аналогового сигнала. Напомним, отключение аналогового телевещания завершится 3 июля этого года.

Ранее сообщалось, что Петербург попал в тройку самых любимых мест у иностранных туристов.

Фото и видео: Piter.TV