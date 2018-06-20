Петербург попал в тройку самых любимых мест у иностранных туристов

В прошлом году город на Неве посетили более 3,9 млн иностранцев.

Петербург занял вторую строчку в рейтинге самых популярных мест среди иностранных туристов. В прошлом году Северную столицу посетили более 3,9 млн иностранцев. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства "ТурСтат".

Лидирует в списке Москва. В 2018 году в столице нашей страны побывали 5 млн иностранных туристов. В пятерку самых популярных городов и регионов России попали Подмосковье, Кубань и Крым.

Самыми значимыми событиями прошлого года стали Чемпионат мира по футболу, морские круизы на Дальнем Востоке и Балтике. Они сыграли определяющую роль в развитии въездного туризма в стране.

Ранее мы писали, что Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира.

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