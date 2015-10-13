Петербуржцы решат, нужно ли зимой посыпать дороги города реагентами

Власти начали обсуждение тем, связанных с подготовкой к зимнему сезону.

Власти Петербурга планируют учесть мнение горожан при использовании реагентов в зимний период. Тему обсудили на заседании в Смольном в понедельник, 12 августа.

Петербуржцы смогут указать конкретные адреса, по которым нужно провести обработку. После опроса данные проанализируют и составят план использования реагентов в каждом районе города.

Также на заседании подняли проблему припаркованных машин, которые остаются на дороге во время работы дорожной техники. Один из способов освободить проезжую часть - установить знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор". На данный момент в Петербурге около 2,5 тыс. "проблемных" улиц, на половине из них знаки не установлены.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Гидрометцентре предупредили россиян о ночных заморозках.

Фото: Piter.TV