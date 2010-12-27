Петербуржцы заплатят за брошенные во дворе машины

Штрафы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.

За свалку старых автомобилей в петербургских дворах, владельцев начнут штрафовать, штрафы в некоторых случаях могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Члены комиссии в понедельник, 12 ноября, рекомендовали ЗакСу принять законопроект "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

За хранение старого ненужного автомобиля во дворе частному владельцу придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностному лицу – от 30 до 50 тысяч рублей и самый крупный штраф ожидает юридические лица – от 150 до 300 тысяч рублей.

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