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Петербуржцы заплатят за брошенные во дворе машины
Сегодня, 13:19
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nastya960
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Петербуржцы заплатят за брошенные во дворе машины

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Штрафы могут достигать нескольких сотен тысяч рублей.

За свалку старых автомобилей в петербургских дворах, владельцев начнут штрафовать, штрафы в некоторых случаях могут достигать нескольких сотен тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Члены комиссии в понедельник, 12 ноября, рекомендовали ЗакСу принять законопроект "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".

За хранение старого ненужного автомобиля во дворе частному владельцу придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностному лицу – от 30 до 50 тысяч рублей и самый крупный штраф ожидает юридические лица – от 150 до 300 тысяч рублей.

Ранее на Piter.TV: Александр Беглов хочет, чтобы принятые льготы для инвесторов не пересматривались.

Фото: pixabay

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Теги: авто , закс , штрафы
Категории: Лента новостей Новости СПб

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