С начала мая петербуржцев оштрафовали на 17 миллионов рублей за прогулки в "неправильных" местах

В среднем в сутки полицейские оформляют порядка 200 протоколов.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что петербуржцев с мая оштрафовали на 17 миллионов рублей за прогулки в "неправильных" местах. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по вопросам законности.

В ведомстве отметили, что в минувший понедельник, 8 июня, в Петербурге на горожан составили 270 протоколов. На следующий день полицейcкие выловили 140 нарушителей.

Чаще всего горожане нарушали ограничения из-за пандемии коронавируса в парках, скверах и на детских площадках.

Ранее мы сообщали о том, что к петербуржцу без маски в магазине вызвали сотрудников Росгвардии.

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