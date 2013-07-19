Петербуржцев с домашними животными призвали закрывать окна сетками

Только за первую неделю июня отряд "Кошкиспас" снял с деревьев 13 котов.

С приходом тепла у отряда "Кошкиспас" начался горячий сезон. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала спасатель ПСО Экстремум Татьяна Скородумова.

Специалист рассказала, что только за первую неделю июня отряд снял с деревьев 13 котов. При этом многие животные попросту гибнут, а причина всему – открытые окна.

По словам Татьяны Скородумовой, хозяева домашних животных открывают стеклопакеты на полное проветривание. Для котов это становится смертельной ловушкой.

Спасатель подчеркнула, что спасти жизнь котам помогут специальные сетки, которые устанавливают на окна.

В мае волонтеры спасли пса, который погибал под плитами на Объездном шоссе.

Фото: Piter.tv