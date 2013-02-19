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Петербуржцев разрешили массово вакцинировать в квартирах
Сегодня, 22:21
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smirenny

Петербуржцев разрешили массово вакцинировать в квартирах

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Роспотребнадзор дал добро на массовую вакцинацию

В понедельник, 26 апреля, управление Роспотребнадзора в Петербурге согласовало проведение вакцинации от коронавируса на дому, сообщил Смольный. 

Специалисты будут ставить прививку инвалидам и маломобильным гражданам. Проект уже реализуют в Москве, а в Северной столице его анонсировал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в середине апреля. Все это время ждали согласие Роспотребнадзора.

Сообщается, что 538 тысяч петербуржцев вакцинировали за весь период прививочной кампании, из них 392 тысячи полностью завершили цикл. В Смольном отметили, что темпы вакцинации продолжают падать вторую неделю.

Ранее мы писали, что еще 701 петербуржец заболел коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, массовая вакцинация
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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