Петербуржцев разрешили массово вакцинировать в квартирах

Роспотребнадзор дал добро на массовую вакцинацию

В понедельник, 26 апреля, управление Роспотребнадзора в Петербурге согласовало проведение вакцинации от коронавируса на дому, сообщил Смольный.

Специалисты будут ставить прививку инвалидам и маломобильным гражданам. Проект уже реализуют в Москве, а в Северной столице его анонсировал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец в середине апреля. Все это время ждали согласие Роспотребнадзора.

Сообщается, что 538 тысяч петербуржцев вакцинировали за весь период прививочной кампании, из них 392 тысячи полностью завершили цикл. В Смольном отметили, что темпы вакцинации продолжают падать вторую неделю.

Ранее мы писали, что еще 701 петербуржец заболел коронавирусом.

Фото: Piter.TV