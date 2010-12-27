В четверг, 3 октября. стало известно о том, что петербуржцев протестируют на знание истории в режиме онлайн. Сообщила пресс-служба СПбГУ.
Участники могут выбрать свой уровень сложности: новичок, любитель или историк. Принять участие могут все горожане от 14 до 30 лет.
Наша главная идея — сократить огромную дистанцию между академическим знанием и массовой исторической памятью, — отметила руководитель форума "Исторический максимум"
сказано в сообщении
В рамках программы, каждому участнику будут даны 30 минут на 30 вопросов. Тестирование проходит анонимно. Победители отправятся на всероссийский форум "Исторический максимум", который будет проходить в Северной столице.
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Фото:pixabay
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