За победу на Олимпиаде петербургским спортсменам заплатят 5 млн рублей

Обладатели серебряной медали получат 2,5 млн рублей, бронзовой – 1,5 млн рублей.

Правительство Петербурга учредило премию для участников и победителей летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио. За победу спортсменам, проживающим в городе на Неве, заплатят 5 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Смольного.

Обладатели серебряной медали получат 2,5 млн рублей, бронзовой – 1,5 млн рублей. Участники Олимпийских и Паралимпийских игр могут рассчитывать на выплату в размере 50 тысяч рублей.

Помимо спортсменов денежные выплаты получат работающие в Северной столице тренеры и члены сборных команд РФ, которые занимаются непосредственной подготовкой участников Олимпиады.

Летние Олимпийские пройдут в Токио в 2020 году. Они состоятся в период с 24 июля по 9 августа. С 25 августа по 6 сентября столица Японии примет Паралимпийские игры.

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Фото: ВКонтакте / Олимпийский комитет России