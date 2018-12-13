Петербуржцев просят привезти молоко для крохотных брошенных лисят

Лисица испугалась людей и бросила лисят.

В пригородах Петербурга с наступлением тепла начался дачный сезон. Петербуржцы возвращаются на свои фазенды, которые в холодное время года облюбовали дикие животные. Так в Ленинградской области вернувшиеся дачники спугнули лисицу, и она оставила своих крохотных лисят одних. Она так и не вернулась за ними. Поэтому неравнодушные люди привезли их в центр помощи диким животным "Велес".

Сотрудники центра просят у петербуржцев помощи, чтобы выходить этих крохотных зверьков. Пока они маленькие, им нужна специальная смесь для новорожденных щенят. Смесь стоит достаточно дорого. Помимо этого, требуется помощь и в перевозку. Сотрудники центра не имеют возможности отлучиться и оставить без присмотра остальных животных.

Более подробную информацию можно найти на официальной странице центра "Велес".

В апреле самолет не смог приземлиться в Пулково из-за лисы на полосе.

Фото и видео: РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным/ ВК