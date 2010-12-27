Работы по понижению уровня воды будут проходить до 11 марта.

ГУП "Ленводхоз" Петербуржцев просят не выходить на лёд озера Сестрорецкий Разлив. Об этом сообщили в пресс-службе Курортного района.

Так, специалисты будут специально производить работы по понижению уровня воды будут проходить до 11 марта.

Главная цель — обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья через гидротехнические сооружения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия Отметили в пресс-службе

Горожан просят быть осторожными в указанный период.

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