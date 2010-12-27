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Петербуржцев просят не выходить на лёд озера Сестрорецкий Разлив
Сегодня, 21:48
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Петербуржцев просят не выходить на лёд озера Сестрорецкий Разлив

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Работы по понижению уровня воды будут проходить до 11 марта.

ГУП "Ленводхоз" Петербуржцев просят не выходить на лёд озера Сестрорецкий Разлив. Об этом сообщили в пресс-службе Курортного района.

Так, специалисты будут специально производить работы по понижению уровня воды будут проходить до 11 марта.

Главная цель — обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья через гидротехнические сооружения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия

Отметили в пресс-службе

Горожан просят быть осторожными в указанный период.

Ранее мы сообщали о том, что Жители Колпино вновь пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды 

Фото:pixabay

Теги: гуп ленводхоз, новости спб, общество, сестрорецкий разлив
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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