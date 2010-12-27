ГУП "Ленводхоз" Петербуржцев просят не выходить на лёд озера Сестрорецкий Разлив. Об этом сообщили в пресс-службе Курортного района.
Так, специалисты будут специально производить работы по понижению уровня воды будут проходить до 11 марта.
Главная цель — обеспечение безаварийного пропуска весеннего половодья через гидротехнические сооружения, находящиеся в хозяйственном ведении предприятия
Отметили в пресс-службе
Горожан просят быть осторожными в указанный период.
Ранее мы сообщали о том, что Жители Колпино вновь пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды
Фото:pixabay
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