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Между Сестрорецком и музеем "Шалаш Ленина" открылось паромное сообщение
Сегодня, 9:30
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Между Сестрорецком и музеем "Шалаш Ленина" открылось паромное сообщение

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В выходные дни паром ходит каждый час с 11 до 20 часов.

Между Сестрорецком и музеем "Шалаш В.И. Ленина" открылось паромное сообщение. Паром ходит только в хорошую и удовлетворительную погоду.

Посетителям Музейного комплекса в Разливе и гостям Курортного района предлагают отправиться в путешествие по озеру Сестрорецкий разлив. С собой на борт можно взять велосипед, самокат, но за них придется доплатить. Паром следует от угла улиц Воскова и Мосина до музея, а затем в обратную сторону. Время в пути составляет 15-20 минут. Есть возможность оплатить поездку по карте. 

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Фото: ВКонтакте / Музейный комплекс в Разливе

Теги: курортный район, паром, сестрорецкий разлив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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