На озере Сестрорецкий разлив задержали двух браконьеров

При патрулировании акватории, входящей в состав заказника "Сестрорецкое болото", инспекторы зафиксировали лодку с двумя гражданами с незаконными орудиями лова.

Во вторник, 23 ноября, на озере Сестрорецкий разлив государственные инспекторы в области охраны окружающей среды проводили патрулирование акватории, когда заметили лодку с двумя горожанами с незаконными орудиями лова.

В лодке была пойманная рыба, а также виднелись частично погруженные в воду сети. Рыболовство на особо охраняемой природной территории является нарушением режима его особой охраны. От части улова браконьеры успели избавиться, заметив приближающегося инспектора.

Чтобы установить личности нарушителей, вызвали наряд полиции. Браконьерам грозит уголовная ответственность по статье 256 УК РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"), которая предусматривает штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет.

На 16 особо охраняемых природных территориях действует особый режим охраны. Изучить правила посещения заповедных территорий можно на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий или в соцсетях комитета по природопользованию.

Фото: Дирекция особо охраняемых природных территорий; Википедия / 13243546A