Петербуржцев призвали не волноваться за нерпенка из Новой Голландии

Животное сейчас там охотится.

Зоозащитники попросили жителей Северной столицы не беспокоиться за жизнь нерпы, которая сейчас обитает вблизи Новой Голландии. Об этом сообщили в группе "Спасение тюлений" в соцсети "ВКонтакте".

Пожалуйста, не звоните нам про нерпу из Новой Голландии. Она там живет и охотится. С ней все в порядке, а наш телефон "Горячей линии" из-за постоянных звонков занят и практически не может работать. Фонд друзей й балтийской нерпы

Ранее на Piter.tv: петербуржцы беспокоятся о нерпенке, который заблудился в водоеме в Новой Голландии.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99