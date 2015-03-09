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Петербуржцев призвали не волноваться за нерпенка из Новой Голландии
Сегодня, 20:44
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Петербуржцев призвали не волноваться за нерпенка из Новой Голландии

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Животное сейчас там охотится.

Зоозащитники попросили жителей Северной столицы не беспокоиться за жизнь нерпы, которая сейчас обитает вблизи Новой Голландии. Об этом сообщили в группе "Спасение тюлений" в соцсети "ВКонтакте".

Пожалуйста, не звоните нам про нерпу из Новой Голландии. Она там живет и охотится. С ней все в порядке, а наш телефон "Горячей линии" из-за постоянных звонков занят и практически не может работать.

Фонд друзей й балтийской нерпы

Ранее на Piter.tv: петербуржцы беспокоятся о нерпенке, который заблудился в водоеме в Новой Голландии.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: балтийская нерпа, нерпенок, новая голландия, тюлени
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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