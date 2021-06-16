Петербуржцы беспокоятся о нерпенке, который заблудился в водоеме в Новой Голландии

Петербуржцы заметили нерпенка в водоеме в Новой Голландии, они беспокоятся за судьбу малыша. Видео разместили в паблике "Видео | Питер" в социальной сети "ВКонтакте".
Зоозащитники и работники пространства ждут, что зверек сможет сам выбраться по каналам в Финский залив. В службе спасения сообщили, что поймать нерпу в глубоком водоеме практически невозможно.
Кроме этого, в службе спасения тюленей также попросили с пониманием отнестись к этим обстоятельствам. На горячую линию к волонтерам поступает огромный шквал звонков с просьбой спасти зверька.
Ранее у Володарского и Дворцового моста заметили нерп. Нерпы и тюлени не должны обитать в городе.
Видео: Вконтакте / Видео | Питер
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