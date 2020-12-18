Петербуржцев призвали не кормить ворон и голубей

Подкормка способствует избыточному размножению птиц, препятствует конкуренции и естественному отбору.

Петербуржцев беспокоит увеличение численности ворон и голубей. Заведующие детских садов жалуются, что вороны обустраивают гнезда прямо на территории учреждений. Петербуржцы также жалуются, что птицы портят их и городское имущество. Начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Николай Ахматович рассказал, что численность ворон и голубей в Петербурге регулируется.

Первичными мерами являются максимально возможное сокращение кормовой базы и мест гнездования. Николай Ахматович

Для борьбы с птицами обрезаются сухие сучья и производится кронирование деревьев. Таким образом сокращается число удобных для гнездования мест.

Николай Ахматович заявил, что увеличение количества птиц – это вина горожан, которые их подкармливают. Подкормка способствует избыточному размножению птиц, препятствует конкуренции и естественному отбору.

Специалист считает, что усиленно спасать птиц, устраивать для них регулярно кормовые площадки совершенно неправильно.

Недавно в Петергофе заметили краснокнижного воробьиного сычика.

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