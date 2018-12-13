Петербуржцев призвали не фотографироваться с дикими животными

К диким животным нужно относиться бережно в среде города. Об этом петербуржцам напоминает комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
В майские выходные может возрасти количество случаев, когда горожанам и туристам предлагают сделать фото с дикими животными или птицами. Эти животные могут нанести вред здоровью, потому что они не готовы к подобным фотосессиям и контакту с людьми.
Такие встречи не приносят радости ни объектам животного мира, ни людям.
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Ранее сообщалось, что кот Филимон приглашает всех на Замковый остров.
Фото: pixabay.com
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