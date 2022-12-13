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Петербуржцев пригласили в Ботанический сад посмотреть на цветущую сакуру
Сегодня, 17:22
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Петербуржцев пригласили в Ботанический сад посмотреть на цветущую сакуру

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15 мая площадка будет закрыта для посетителей.

В Ботаническом саду цветет сакура. Жителей Петербурга пригласили насладиться прекрасными видами. Об этом сообщили в tg-канале дендрария. 

Черенки растений Ботанический сад получил от Японского общества любителей сакур в  2004 году. Однако из четырех сортов прижился только один. Этот вид переводится как "розовое богатство".

Аллея с махровыми сакурами вдоль длинного пруда в полном цвету, спешите, пока не отцвела! 

Пресс-служба Ботанического сада

Если погода будет хорошей, то растения будут цвести всю неделю. После  "розового богатства" петербуржцы увидят махровую сакуру "кайдзен". 

Напоминаем, что 15 мая (понедельник) Ботанический сад закрыт в связи с проведением технических работ на территории.

Пресс-служба Ботанического сада

Ранее на Piter.tv: поселок Комарово отметил 120-летие со дня создания станции.

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого

Теги: ботанический сад, цветение сакуры, японский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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