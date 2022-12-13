Петербуржцев пригласили в Ботанический сад посмотреть на цветущую сакуру

15 мая площадка будет закрыта для посетителей.

В Ботаническом саду цветет сакура. Жителей Петербурга пригласили насладиться прекрасными видами. Об этом сообщили в tg-канале дендрария.

Черенки растений Ботанический сад получил от Японского общества любителей сакур в 2004 году. Однако из четырех сортов прижился только один. Этот вид переводится как "розовое богатство".

Аллея с махровыми сакурами вдоль длинного пруда в полном цвету, спешите, пока не отцвела! Пресс-служба Ботанического сада

Если погода будет хорошей, то растения будут цвести всю неделю. После "розового богатства" петербуржцы увидят махровую сакуру "кайдзен".

Напоминаем, что 15 мая (понедельник) Ботанический сад закрыт в связи с проведением технических работ на территории. Пресс-служба Ботанического сада

Ранее на Piter.tv: поселок Комарово отметил 120-летие со дня создания станции.

Фото: Телеграм / Ботанический сад Петра Великого