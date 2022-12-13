Поселок Комарово отметил 120-летие со дня создания станции

Основные торжества в честь юбилейной даты пройдут на следующих выходных.

Поселок Комарово отметил 120-летие со дня открытия станции. В честь излюбленного литераторами и учеными места на севере Петербурга сегодня, 14 мая, грянул полуденный выстрел. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Станция "Келломяки" появилась 120 лет назад. Поселок получил название в честь ученого-ботаника Владимира Комарова. .

Основные торжества в честь юбилейной даты пройдут на следующих выходных. 20 мая в 13:00 пройдут праздничные мероприятия. Двух местных жителей наградят званием "Почетный житель".

В советские годы здесь отдыхали артисты, литераторы, ученые, музыканты. Здесь жила Анна Ахматова. Поэтессу похоронили на местном кладбище.

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Фото: Pxhere