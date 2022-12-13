В деревне Каменка при пожаре погиб один человек

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Каменка в результате возгорания погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошел в 1:57 ночи. Пламя охватило 30 "квадратов". В пожаре пострадали два человека.
Пожар был ликвидирован в 2:54. С огнем боролись дежурные смены 96-й пожарно-спасательной части и 6-й специализированной пожарной части Ленобласти.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Фото: Piter.tv
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