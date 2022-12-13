В деревне Каменка при пожаре погиб один человек

Кроме того, пострадали два человека.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. В деревне Каменка в результате возгорания погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в 1:57 ночи. Пламя охватило 30 "квадратов". В пожаре пострадали два человека.

Пожар был ликвидирован в 2:54. С огнем боролись дежурные смены 96-й пожарно-спасательной части и 6-й специализированной пожарной части Ленобласти.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Piter.tv