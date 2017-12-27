В Ленобласти на пожарах погибли две пожилые женщины

За 9 января в Тосненском и Приозерском районах в огне погибли две женщины преклонного возраста.

В Ленобласти за 9 января произошло два пожара, в которых погибли люди. В обоих случаях жертвами стали женщины.

Первое возгорание захватило жилой деревянный дом в деревне Каменка Тосненского района. Огонь распространился в половине первого ночи. На пепелище обнаружили человеческие останки. Выяснилось, что в здании проживала больная пенсионерка. Местные жители рассказали, что старушка выкуривала по две пачки сигарет в день и топила печку.

Еще один пожар начался около шести часов вечера в поселке Петровское Приозерского района. Горела двухкомнатная квартира на Шоссейной улице. В помещении после тушения огня найден труп 62-летней женщины. Известно, что из огня сумел выбраться 63-летний супруг погибшей. Сейчас мужчина госпитализирован. Соседи супружеской пары отмечают, что пожилые люди злоупотребляли спиртными напитками. Однако, по предварительной версии пламя разгорелось из-за неполадок в электропроводке.

В настоящее время представители закона выясняют обстоятельства данных трагедий.