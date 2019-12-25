Петербуржцев приглашают сдать кровь для больниц

В городе нехватка донорской крови.

В НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова и Городской станции переливания крови сообщили об острой нехватке донорской крови. Петербуржцев пригласили стать донорами.

Пациентам центра имени Петрова требуется кровь всех групп, кроме первой положительной. Медучреждение приглашает, как кадровых, так и первичных доноров. Многие пациенты онкологического центра нуждаются в переливании крови ежедневно. Сдать кровь можно в будние дни с 9:30 до 12:30.

Городской станции переливания крови необходимы все группы крови. Там всех желающих ждут в будние дни с 09:00 до 13:00. Принимают без предварительной записи.

В апреле в Петербурге впервые повторно пересадили сердце 11-летнему мальчику.

Фото: Piter.tv