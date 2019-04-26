Петербуржцев приглашают на гала-концерт "Нам песня строить и жить помогает"

Конкурс вокального мастерства ежегодно проводят среди творческих работников строительной отрасли.

Финал конкурса вокального мастерства "Нам песня строить и жить помогает" пройдет в четверг 2 июля. В нем примут участие солисты и вокальные дуэты, сообщил портал "Строительный Петербург".

На гала-концерте свое вокальное мастерство продемонстрируют 12 сотрудников строительных компаний Петербурга. Победителя девятого сезона выберет профессиональное жюри, в состав которого вошли представители Правительства Санкт-Петербурга, генеральный партнер проекта – Холдинг Setl Group и представители мира искусства.

Во время концерта зрители смогут выбрать своего фаворита с помощью голосования. Победитель получит "Приз зрительских симпатий".

Гала-концерт финального тура девятого сезона конкурса "Нам песня строить и жить помогает" состоится в "Чаплин-холле" по адресу Пироговская набережная, 5/2 в 19:00. Вход на концерт свободный.

Победившие в конкурсе строители-вокалисты также выступят 6 августа на концерте ко Дню строителя в Ледовом дворце.

Фото: портал "Строительный Петербург"