Петербуржцев приглашают на гала-концерт "Нам песня строить и жить помогает"

Финал конкурса вокального мастерства "Нам песня строить и жить помогает" пройдет в четверг 2 июля. В нем примут участие солисты и вокальные дуэты, сообщил портал "Строительный Петербург".
На гала-концерте свое вокальное мастерство продемонстрируют 12 сотрудников строительных компаний Петербурга. Победителя девятого сезона выберет профессиональное жюри, в состав которого вошли представители Правительства Санкт-Петербурга, генеральный партнер проекта – Холдинг Setl Group и представители мира искусства.
Во время концерта зрители смогут выбрать своего фаворита с помощью голосования. Победитель получит "Приз зрительских симпатий".
Гала-концерт финального тура девятого сезона конкурса "Нам песня строить и жить помогает" состоится в "Чаплин-холле" по адресу Пироговская набережная, 5/2 в 19:00. Вход на концерт свободный.
Победившие в конкурсе строители-вокалисты также выступят 6 августа на концерте ко Дню строителя в Ледовом дворце.
Фото: портал "Строительный Петербург"
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