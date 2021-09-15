Петербуржцев приглашают на "Ярмарку недвижимости"

Участники мероприятия смогут в комфортных условиях сравнить предложения разных компаний и получить консультацию экспертов.

Большая петербургская "Ярмарка недвижимости" откроет свои двери с 4 по 6 сентября 2026 года. Она будет проходить в КВЦ "Экспофорум", сообщает портал "Строительный Петербург".

"Ярмарка недвижимости" уже много лет является одним из ключевых событий для рынка жилой недвижимости и жилищной политики. Участникам ярмарки предоставляют возможность масштабно заявить о своих проектах, а также привлечь внимание к бренду и найти полезные контакты.

Выставка будет делиться на зоны: городская недвижимость, доходная недвижимость, загородная недвижимость, зарубежная и курортная недвижимость, дизайн и интерьер, услуги покупателям.

"Ярмарку недвижимости" проводят в Петербурге с 2000 года. Мероприятие каждый год объединяет петербуржцев, представителей власти, девелоперов, риелторов и других экспертов строительной отрасли.

Более подробная с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте.

Ранее мы рассказали, как прошла ярмарка трудоустройства в Петербурге.

Фото: "Ярмарка недвижимости"