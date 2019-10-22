Петербуржцев приглашают бесплатно проверить зрение

Акция приурочена ко Всемирному дню зрения, который отмечается во второй четверг октября.

В Городском центре медицинской профилактики 8 октября в 13:30 стартует акция "Искусство видеть". Акция приурочена ко Всемирному дню зрения, который отмечается во второй четверг октября. Первыми участниками акции "Искусство видеть" станут известные петербургские актеры. Об этом сообщил Комздрав Петербурга.

По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 253 миллиона человек в мире имеют проблемы со зрением, из них 36 миллионов не видят совсем, а 217 млн человек имеют умеренное или тяжелое нарушение зрения. В Петербурге в 2019 году у каждого четвертого (23%) выявлены проблемы со зрением. При этом 80% случаев слепоты можно было бы избежать при своевременном лечении.

В рамках акции "Искусство видеть" Городской центр медицинской профилактики и Генеральный Партнер акции – компания Bausch Health проведут бесплатную проверку зрения всем желающим. График представлен на сайте: gcmp.ru, искусствовидеть.рф.

Известный петербургский фотограф теряет зрение. В соцсетях идет сбор средств на помощь.

Фото: pixabay