Петербуржцев предупредили о сбоях в работе сервисов парковки

Сбои должны прекратиться после завершения технических работ.

Петербуржцы могут столкнуться со сбоями в работе сервисов оплаты парковки. Это связано с проведением технических работ, сообщили в "Аргументах и Фактах Санкт-Петербурга".

Сложности могут произойти на этапе отправки SMS или оплате через личный кабинет.

В связи с этим автомобилистам советуют оплачивать стоянку через паркомат.

На прошлой неделе в Петербурге представили новую дорожную разметку синего цвета. Ей будут обозначать зону платной парковки. Работы по нанесению разметки завершатся 30 сентября. Мы показали на видео, как она выглядит.

Фото: pixabay.com