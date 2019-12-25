  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцев предупредили о сбоях в работе сервисов парковки
Сегодня, 14:06
118
nadezhda_sib

Петербуржцев предупредили о сбоях в работе сервисов парковки

0 0

Сбои должны прекратиться после завершения технических работ.

Петербуржцы могут столкнуться со сбоями в работе сервисов оплаты парковки. Это связано с проведением технических работ, сообщили в "Аргументах и Фактах Санкт-Петербурга".

Сложности могут произойти на этапе отправки SMS или оплате через личный кабинет.

В связи с этим автомобилистам советуют оплачивать стоянку через паркомат. 

На прошлой неделе в Петербурге представили новую дорожную разметку синего цвета. Ей будут обозначать зону платной парковки. Работы по нанесению разметки завершатся 30 сентября. Мы показали на видео, как она выглядит.

Фото: pixabay.com 

Теги: парковка, платная парковка, технические работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии