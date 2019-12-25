Петербуржцев предупредили о сбоях в работе сервисов парковки

Петербуржцы могут столкнуться со сбоями в работе сервисов оплаты парковки. Это связано с проведением технических работ, сообщили в "Аргументах и Фактах Санкт-Петербурга".
Сложности могут произойти на этапе отправки SMS или оплате через личный кабинет.
В связи с этим автомобилистам советуют оплачивать стоянку через паркомат.
На прошлой неделе в Петербурге представили новую дорожную разметку синего цвета. Ей будут обозначать зону платной парковки. Работы по нанесению разметки завершатся 30 сентября. Мы показали на видео, как она выглядит.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все