Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 14 апреля

Сегодня ожидается сильный ветер.

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня в Петербурге по Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 16 м/с.

Кроме того, напомним, что погоду на северо-западе Европейской России сформируют циклон, который назван немецкими метеорологами "Ксанти", и связанные с ним атмосферные фронты. Максимальная температура воздуха в городе на Неве 14 апреля составит +11…+13 градусов.

Фото: Piter.TV