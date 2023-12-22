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Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 14 апреля
Сегодня, 15:49
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Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 14 апреля

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Сегодня ожидается сильный ветер.

Жителей Петербурга предупредили об ухудшении погодных условий в воскресенье, 14 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", сегодня в Петербурге по Невской губе Финского залива ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 16 м/с.

Кроме того, напомним, что погоду на северо-западе Европейской России сформируют циклон, который назван немецкими метеорологами "Ксанти", и связанные с ним атмосферные фронты. Максимальная температура воздуха в городе на Неве 14 апреля составит +11…+13 градусов. 

Фото: Piter.TV

Теги: сильный ветер в петербурге, ухудшение погодных условий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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