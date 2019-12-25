Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 7 июня

В понедельник, 7 июня, петербуржцев ожидает неблагоприятная погода. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 6 июня.
В понедельник в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Осадки будут несущественными, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Ранее мы сообщали, что рабочая неделя в Петербурге начнется с жаркой погоды. Атмосферное давление в течение дня существенно меняться не будет.
Фото: pixabay
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