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Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 7 июня
Вчера, 21:06
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Петербуржцев предупредили об ухудшении погоды 7 июня

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По данным центра, осадки будут несущественными.

В понедельник, 7 июня, петербуржцев ожидает неблагоприятная погода. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 6 июня.

В понедельник в Петербурге пройдут кратковременные дожди. Осадки будут несущественными, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ранее мы сообщали, что рабочая неделя в Петербурге начнется с жаркой погоды. Атмосферное давление в течение дня существенно меняться не будет. 

Фото: pixabay

Теги: дожди, осадки, погода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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